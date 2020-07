Argentina: ministero Esteri, rapporti regolari con Bolivia solo dopo nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina tornerà ad avere relazioni regolari con la Bolivia solo dopo le nuove elezioni generali, non riconoscendo l'attuale governo ad interim presieduto da Jeanine Anez. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà, nel corso di una videoconferenza con la stampa estera promossa da "Agenzia Nova". "Non abbiamo relazioni con il governo ad interim della Bolivia. Non lo riconosciamo. Torneremo ad averne con chi vincerà le prossime elezioni", ha detto il ministro. Anez guida un governo di transizione nato dopo che l'ex presidente, Evo Morales, ha lasciato il paese per le proteste seguite al contestato voto che lo avrebbe confermato alla guida del paese andino. Sotto la pressione anche della gerarchia militare, il leader "cocalero" è andato in prima in Messico, quindi in Argentina, dove ha sollecitato lo status di rifugiato. La scelta di non avere rapporti con La Paz, ha proseguito il ministro, "non è legata a posizioni politiche ma ha a che fare con il modo in cui è nato questo governo e con le morti", registrate durante le proteste. "È un governo nato da un colpo di stato", ha aggiunto. (Abu)