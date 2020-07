Morricone: dal figlio Marco a Piovani e Tornatore, il ricordo dell'artista in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Piovani, Giuseppe Tornatore, uno dei figli del maestro, Marco, il nuovo consiglio d'amministrazione della fondazione Musica per Roma con la neo presidente Claudia Mazzola: diversi i presenti al consiglio straordinario di Roma dedicato al compositore premio Oscar Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio scorso all'età di 92 anni, e con il quale sarà espressa la volontà dell'Assemblea capitolina di dedicare all'artista l'Auditorium Parco della musica. Un primo momento musicale, con il "Tema di Deborah" dal film "C'era una volta in America", eseguito dall'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, ha aperto la seduta. Commosso il figlio, Marco Morricone, che si è limitato a un veloce saluto per poi passare la parola ai tanti amici presenti oggi nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio. "L'Auditorium era casa sua - ha detto -. Sono molto emozionato, vorrei che parlassero altri perché in questo momento mi sento un po' con la lacrima facile". Il pianista Nicola Piovani ha sottolineato che "Ennio Morricone non era un musicista del Novecento ma del Duemila", mentre il regista Giuseppe Tornatore ha spiegato: "Ho avuto molta fortuna nella mia vita ma il più grande privilegio è stato conoscere Ennio Morricone, è stato l'incontro più bello, trasparente e memorabile della mia carriera. Questo compositore ha in qualche modo musicato la nostra vita. Ci ha accompagnato per 80 anni regalandoci emozioni indimenticabili". Tra gli altri intervenuti Giorgio Assumma, avvocato e professore, Gaetano Blandini, direttore generale Siae. Non è presente invece la moglie Maria Travia.(Rer)