Credito: Villarosa (M5s) su Fir, info di alcune associazioni palesemente errate, effetto panico ingiusto e immotivato

- Il sottosegretario di Stato del Mef, Alessio Villarosa, informa "con rammarico" tutti i risparmiatori che "alcune delle associazioni di risparmiatori, troppo spesso, rendono informazioni errate creando un effetto panico tra i risparmiatori, ingiusto ed immotivato. Il magistrato Servello, con l’informativa del 19 giugno - si legge in una nota - ha preso atto dell’importo totale degli indennizzi richiesti pari a circa 29 miliardi di euro. Tale importo è un valore lordo e soprattutto non verificato. Il lavoro della Commissione tecnica sta proprio nell’esaminare ogni pratica per verificare la correttezza dei dati richiesti e la legittimità all’indennizzo. E’ proprio per questo motivo - aggiunge Villarosa - che non è stato possibile fare il bonifico di tutte le pratiche in un solo giorno. Diamo al magistrato Servello il tempo di lavorare in serenità, ne vale la tutela degli interessi di tutti i risparmiatori". Il sottosegretario aggiunge poi che "devo anche asserire che molte delle pratiche preparate da alcune associazioni di risparmiatori sono arrivate incomplete, errate e preparate in modo precario, ma a differenza delle continue critiche che stiamo ricevendo ingiustamente, non dichiareremo il rigetto di queste pratiche – di cui potrebbero essere patrimonialmente responsabili le associazioni interessate – ma provvederemo ad una rettifica dei dati, ove possibile in autonomia, ovvero in alternativa mediante l’integrazione documentale. I lavori del FIR risultano corretti e regolari", conclude la nota. (Com)