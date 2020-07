Mobilità: Motus-E, un passo verso il futuro, ecco il piano di sviluppo per elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuare sulla strada intrapresa da un anno a questa parte, per aumentare i numeri delle vendite di auto elettriche e per sensibilizzare i cittadini e i consumatori sul tema più generale della mobilità elettrica, che comprende necessariamente un massiccio ricorso a vetture elettriche del settore della mobilità pubblica e un piano davvero organico di implementazione delle infrastrutture di ricarica. E' questo il messaggio che lanciano gli organizzatori dall'evento nazionale di Motus-E, dal titolo "Entra nel futuro", che si è svolto online oggi sulla piattaforma entranelfuturo.com, i cui lavori saranno disponibili in rete e accessibili a tutti per i prossimi 90 giorni. "Abbiamo chiamato il nostro evento annuale 'Entra nel futuro' - dichiara il segretario generale di Motus-E Dino Marcozzi - perché è in quella direzione che bisogna andare e non rivolgerci al passato, anche in termini di investimenti tecnologici. Mi rivolgo soprattutto ai decisori pubblici: una fetta importante del Recovery fund comunitario potrebbe essere destinata all’Italia, la raccomandazione è di utilizzare quei fondi investendoli nel futuro e quindi nelle tecnologie a zero emissioni e non ancora nei combustibili fossili, che appartengono ad un’era che sta inevitabilmente volgendo al termine". (segue) (Com)