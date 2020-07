Mobilità: Motus-E, un passo verso il futuro, ecco il piano di sviluppo per elettrico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mobilità elettrica si sta progressivamente affermando anche nel nostro Paese - sostiene Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X e presidente di Motus-E - ce lo dicono i numeri in netta crescita delle vendite di auto a zero emissioni e la rapida espansione della rete infrastrutturale. Abbiamo fatto molti passi in avanti, anche grazie a Motus-E, ma c’è ancora molto da fare: penso soprattutto allo stimolo della domanda e alla semplificazione degli iter per l’installazione delle infrastrutture di ricarica, allo sviluppo del trasporto pubblico elettrico nelle nostre città e al supporto per la creazione di una filiera industriale 'Made in Italy' in grado di competere in Europa e nel mondo". Sulla mobilità pubblica, infatti, l'associazione ha ribadito la necessità di continuare il percorso iniziato con il decreto ministeriale di gennaio, che stabiliva una direzione forte verso l'elettrificazione delle flotte del trasporto pubblico locale. Anche in questo caso un ritorno al passato e alle fonti tradizionali a discapito dell'elettrico segnerebbe un'involuzione che non possiamo permetterci. (segue) (Com)