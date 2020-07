Romania: ministro Finanze, risorse stanziate sufficienti per tutto l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le casse pubbliche della Romania sono "al sicuro" per tutto l'anno in corso. Lo ha affermato il ministro delle Finanze romeno Florin Citu all'emittente televisiva "Digi 24". "Dal primo momento ho gestito le finanze pubbliche con cautela e responsabilità. Io non gioco con il denaro pubblico. Abbiamo i finanziamenti previsti per quest'anno, sappiamo esattamente come pagare ogni fattura e abbiamo preso in considerazione scenari più neri, quindi abbiamo un margine considerevole. Abbiamo sempre detto che ci stavamo preparando per lo scenario più oscuro ma speriamo non si arrivi a quel punto", ha precisato Citu. (Rob)