Napoli: interventi di efficientamento energetico al quartiere Vasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli è in corso di attuazione, nell'ambito del progetto relativo alla cabina centro direzionale, l'intervento di efficientamento energetico di parte dell'impianto a servizio del quartiere Vasto. In dettaglio le strade interessate dai lavori sono: corso Meridionale, via Genova, via Ferrara, via Bari, via Padova, via Firenze, via Bologna, vico Ferrovia e in parte via Pavia, via Aquila, via Nazionale, via Brindisi, via Milano, via Torino, via Venezia e via Palermo. L'intervento prevede complessivamente l'installazione di 179 corpi illuminanti a led e la sostituzione di 32 pali vetusti. Le lavorazioni saranno ultimate entro i primi giorni del mese di agosto. In merito gli assessori Borriello e Clemente hanno dichiarato: "La condizione di sicurezza e la sua percezione sono direttamente collegate all'illuminazione delle aree critiche. Forte è stata infatti la richiesta in questo senso di residenti e di comitati di cittadini del quartiere Vasto, una richiesta condivisa pienamente dal sindaco e dal prefetto della nostra città, e che grazie alla pianificazione della nuova illuminazione pubblica cittadina del Comune di Napoli e al lavoro di osservazione attraverso i tavoli municipali di sicurezza urbana, oggi si concretizza dando un importante risposta in chiave di vivibilità del quartiere e di supporto alle operazioni di prevenzione delle forze dell'ordine e della nostra polizia locale". (Ren)