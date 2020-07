Colombia: coronavirus, primo volo pilota nazionale il prossimo 21 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha registrato ieri il maggior numero di decessi per Covid-19 dall’inizio dell’epidemia nel paese. Secondo le autorità sanitarie sono stati confermati ieri 215 nuovi decessi, che portano il totale delle morti legate al virus a 6.029. I nuovi contagi sono stati 8.037 e portano il totale dei nuovi casi a 173.206. Il dipartimento di Atlantico è quello che registra il maggior numero di nuovi contagi (1.947), seguito da Bogotà (1.767) e Antioquia (933). Il sindaco di Bogotà, Claudia Lopez, ha dichiarato ieri di stare valutando la possibilità di presentare al governo nazionale una proposta di quarantena generale per la capitale, alla luce dell’aumento dei casi di Covid-19. “Tutte le associazioni mediche insistono a ragione per una quarantena generale. Monitoreremo questi giorni e ci riuniremo martedì con loro e con il ministero della Salute per valutare la situazione”, ha detto il sindaco. (segue) (Mec)