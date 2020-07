Colombia: coronavirus, primo volo pilota nazionale il prossimo 21 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duque, per parte sua, ha dichiarato che la strategia del “confinamento” per contenere la diffusione del nuovo coronavirus “non è sostenibile nel tempo” e ha respinto la possibilità di imporre una quarantena totale a Bogotà, la regione più colpita, così come suggerito dagli esperti del settore sanitario. Per la regione, ha detto Duque parlando all’emittente “Radio Uno”, sarebbe preferibile un processo di “chiusure mirate” per individuare dove di trovano i focolai di contagio e intervenire senza interrompere la ripresa dell’attività produttiva. “Pensare che l’unica alternativa sia il confinamento non è la soluzione”, ha detto il capo dello stato, insistendo sul fatto che l’epidemia non scomparirà in un futuro prossimo. (Mec)