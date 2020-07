Trasporto aereo: Spagna, Ryanair annuncia tagli agli stipendi a piloti e assistenti di volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per salvare i posti di lavoro in Spagna a causa della pandemia scatenata dalla crisi del coronavirus, Ryanair taglierà del 20 per cento lo stipendio di circa 800 piloti e del 10 per cento dell'equipaggio. Lo ha rivelato il direttore delle risorse umane della compagnia, Darrell Hughes, in un'intervista telefonica al quotidiano "Cinco Días". L'adeguamento delle retribuzioni sarà mantenuto per quattro anni, come già pattuito in Irlanda e nel Regno Unito, dopo di che il personale recupererà gli stipendi che aveva prima della pandemia. Questo provvedimento sarà adottato unilateralmente in quanto le trattative con i sindacati si sono concluse senza accordo. L'Unione indipendente del personale di bordo delle compagnie aeree (Sitcpla) ha parlato di "disaccordo totale" ed ha annunciato che sta considerando la possibilità di denunciare il caso alla giustizia spagnola. (Spm)