Decreto Semplificazioni: Legnini, soddisfatto, ora completare norme su sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al decreto Semplificazioni, il commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, esprime "soddisfazione per le norme di semplificazione e quelle sui poteri commissariali contenute nel decreto appena varato dall’esecutivo. Si tratta - prosegue in una nota - delle prime importanti risposte attese, alle quali dovranno seguire quelle sul personale, i professionisti, lo sviluppo economico che il governo si è impegnato a varare con il prossimo decreto". Con il decreto si dà attuazione ad un primo importante pacchetto di misure, che erano state proposte dal commissario e condivise con presidenti di Regione, sindaci, diocesi, professionisti e associazioni dei cittadini, per accelerare e dare una spinta decisiva alla ripartenza del Centro Italia. "La ricostruzione pubblica e quella privata potranno trarre un beneficio molto grande dalle norme di semplificazione di carattere generale sia urbanistiche che di affidamento dei lavori pubblici e da quelle specifiche per il sisma contenute nel decreto Semplificazioni" sottolinea il commissario Legnini, secondo il quale "con questi ultimi interventi di legge il quadro normativo che regola la ricostruzione è sensibilmente migliorato. Va ora completato con alcuni provvedimenti, che saranno definiti nei prossimi giorni in un tavolo di lavoro a palazzo Chigi e con il Mef, per avviare la stabilizzazione del personale e prorogare i rapporti in essere, fornire risorse stabili al sostegno delle attività produttive, rivedere i compensi dei professionisti, garantire le entrate dei comuni, e la proroga dello stato di emergenza, che scade a fine anno". (segue) (Com)