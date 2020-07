Milano: Sardone (Lega), da Sala parole indegne su centri sociali, barricate contro sanatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera comunale di Milano ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone in una nota critica duramente le parole del sindaco Giuseppe Sala sui centri sociali, definendole "indegne per chi ricopre una carica così importante". "Parlare dei centri sociali come luoghi di cultura e aggregazione, facendo finta che quegli spazi non sono stati occupati abusivamente compiendo reati previsti dal codice penale, è una vergogna che Milano non si merita. Dire che 'verranno applicate tutte le formule per cercare di evitare altri problemi' significa che il Comune di Milano sta dalla parte dei delinquenti che si impadroniscono di immobili pubblici e privati per farci affare senza pagare un centesimo di tasse, dei violenti che nei cortei imbrattano muri e sfasciano vetrini, degli anarchici e degli antagonisti di cui la nostra città non ha nessun bisogno, anzi. Se Sala, il sindaco dell'illegalità, e la sua maggioranza proveranno a mettere in atto una qualsiasi sanatoria, noi faremo le barricate sia in aula consigliare (se ci faranno tornare...) sia nelle piazze", promette Sardone. (segue) (com)