Milano: Sardone (Lega), da Sala parole indegne su centri sociali, barricate contro sanatorie (2)

- "Proprio in questi giorni - ricorda la leghista - sta andando in scena il classico Festival di San Siro, dove Cantiere e comitati vari impediscono gli sgomberi e occupano immobili e case popolari; settimana scorsa la Lega è stata minacciata di morte per un semplice presidio fuori dal Torchiera; il Macao, dove ho personalmente documentato in incognito lo spaccio di droga, e il Leoncavallo continuano a riempirsi le tasche con eventi e ristorazione; il Lambretta sta facendo dei lavori senza permesso per ampliare il centro sociale; al Giambellino e alla Barona i compagni sono stati beccati con le mani nella marmellata del racket delle occupazioni abusive". "Potrei andare avanti fino a Ferragosto a raccontare abusi e soprusi di questi figli di papà che giocano a fare i rivoluzionari. È inutile che la sinistra tenti di legittimare questi personaggi tirando in ballo la questione della consegna delle spese durante l'emergenza: non c'è nulla di cui vantarsi nell'essersi affidati a dei delinquenti", conclude Sardone. (com)