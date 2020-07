Uganda: coronavirus, Chiesa cattolica sospende personale scolastico in 6mila istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa cattolica in Uganda ha sospeso tutto il personale delle scuole private che gestisce nel paese. Lo riferisce il quotidiano locale "Daily Monitor", spiegando che le autorità ecclesiastiche hanno consigliato ai vertici dei suoi istituti scolastici di sospendere i pagamenti a causa della pandemia di coronavirus. "È necessario informare il personale e concordare il loro congedo non retribuito, in particolare dei dipendenti contrattualizzati", ha dichiarato il reverendo Ronald Okello, responsabile della formazione alla Conferenza episcopale dell'Uganda. La chiesa cattolica detiene circa 6mila istituti scolastici educativi nel paese, impiegando migliaia di insegnanti ed altro personale.(Res)