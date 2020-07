Regno Unito: premier Johnson conferma finanziamenti da 3,2 milioni di euro per sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha confermato i finanziamenti da 3,2 milioni di euro per il Sistema sanitario nazionale (Nhs) dell'Inghilterra. Durante la conferenza stampa di questa mattina il primo ministro ha comunicato che il tasso di trasmissione del coronavirus, o tasso R, si trova al momento tra il livello 0,7 e lo 0,9. "Abbiamo continuato a fare progressi costanti nei nostri sforzi collettivi per combattere il coronavirus. Nelle ultime tre settimane il numero di nuovi casi di coronavirus identificati attraverso i test giornalieri è stato minore di mille", ha detto Johnson. Il premier ha aggiunto che la quarantena nazionale era la giusta misura da prendere all'inizio della pandemia, ma che adesso è più appropriato agire a livello locale. "La quarantena a livello locale sta già funzionando a Weston Super Mare, Kirklees, Blackburn, Bradford e Leicester", ha detto Johnson. Il premier ha annunciato che da domani i Consigli comunali riceveranno i poteri necessari per decidere di chiudere attività commerciali, spazi al chiuso, e per cancellare eventi. "Dalla prossima settimana i ministri saranno in grado di chiudere interi settori, o attività in un'area, di introdurre l'ordine di rimanere a casa, di impedire alle persone di entrare o uscire da certe zone", ha spiegato Johnson. Il premier ha aggiunto che il numero di test che possono essere condotti aumenterà di 500 mila al giorno entro la fine di ottobre. "Posso confermare che forniremo altri 3,2 milioni di euro di finanziamenti per il Sistema sanitario nazionale (Nhs) in Inghilterra per prepararci all'inverno. Ciò permetterà all'Nhs di continuare ad utilizzare le capacità ospedaliere extra fornite dal settore privato, e di mantenere aperti gli ospedali Nightingale fino alla fine di marzo", ha dichiarato Johnson. (segue) (Rel)