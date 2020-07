Regno Unito: premier Johnson conferma finanziamenti da 3,2 milioni di euro per sistema sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha aggiunto che dal primo di agosto il governo modificherà le linee guida sulle modalità di lavoro. "Forniremo più libertà ai datori di lavoro, e gli chiederemo di decidere quali sono le modalità con le quali il proprio personale può lavorare in modo sicuro. Ciò potrebbe dire continuare a lavorare da casa, cosa che ha funzionato per molti datori di lavoro e per molti impiegati. O potrebbe voler dire rendere gli uffici e i luoghi di lavoro sicuri", ha detto Johnson. Il premier è di fatto rimasto relativamente vago rispetto al tema, aggiungendo che intende tornare ad una situazione più simile possibile alla normalità entro Natale. Johnson ha poi detto che ci sono azioni basilari che devono essere seguite per proteggersi e proteggere gli altri, ovvero lavarsi le mani, mantenere il distanziamento sociale e utilizzare mascherine protettive sui mezzi pubblici e nei negozi. Inoltre, il premier ha invitato chiunque si trovi in dubbio rispetto ai propri sintomi di fare un test. (Rel)