Migranti: Zoffili (Lega), sbarchi fantasma in Sardegna, interrogazioni ministri Esteri, Interni e Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo gli ultimi massicci arrivi tra lo scorso 30 giugno e primo luglio, circa novanta in meno di un giorno, recentemente altri otto immigrati clandestini di nazionalità algerina sono stati rintracciati dai Carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu nei pressi del litorale di Sant'Antioco, segno che il pericoloso fenomeno dei cosiddetti 'sbarchi fantasma' è ormai fuori da ogni controllo". Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore Regionale Lega Sardegna, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. "In quest'ultimo caso - si legge in una nota - gli immigrati, giunti a bordo di un barchino in legno trovato abbandonato vicino alla scogliera, sono stati poi intercettati nel cuore della notte vicino alla località di Maladroxia dagli agenti delle forze dell'ordine, che, nonostante la carenza di organico e i gravi rischi sanitari a cui sono esposti, con grande impegno quotidianamente presidiano il territorio, ed infine trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir, dove purtroppo è sempre più difficile gestire la sicurezza come dimostrano le recenti evasioni", dichiara l'esponente leghista. (segue) (Com)