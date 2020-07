Migranti: Zoffili (Lega), sbarchi fantasma in Sardegna, interrogazioni ministri Esteri, Interni e Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo da tempo come Lega - aggiunge Zoffili - chiediamo che il Governo si impegni a rafforzare i presidi sardi e a contrastare questo pericoloso flusso migratorio illegale che mette a repentaglio non solo la salute e la sicurezza dei cittadini sardi, ma in questa particolare stagione rischia di pregiudicare ancora di più la già compromessa stagione turistica. Purtroppo le nostre passate richieste di intervento sono state completamente ignorate, tanto che in sfregio alle più basilari regole di collaborazione istituzionale, le interrogazioni già presentate non hanno nemmeno avuto risposta. Ma questo certo non ci scoraggia dal continuare a dar voce alla richiesta di cittadini e forze dell'ordine che hanno diritto a vivere in sicurezza e senza più l'umiliazione costante di vedersi ignorati da un Governo che riesce a essere ancora più invisibile e 'fantasma' degli sbarchi dei clandestini dall'Algeria", conclude. (Com)