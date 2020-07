Roma: De Priamo (Fd''I), chiediamo dimissioni au Ama Zaghis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio, in una nota dichiara: "Sono a dir poco raccapriccianti le immagini che si riferiscono a gennaio e febbraio scorso, relativamente allo scandalo delle finte cremazioni all'interno del cimitero Flaminio gestito dall'Ama, vicenda su cui la Procura di Roma sta facendo luce". "Un'altra spina nel fianco della giunta Raggi - aggiunge - che su Ama ha molte responsabilità, a partire dalla mancata approvazione del bilancio 2017 fino al sequestro del tmb di Rocca Cencia, a cui si aggiunge anche questa triste vicenda. Come Fd'I chiediamo le dimissioni dell'au Zaghis, del tutto inadeguato a gestire la municipalizzata all'ambiente, dall'inizio del suo mandato ad oggi - infatti - ha prodotto solo disastri e scarsamente vigilato sulle recenti questioni che hanno gettato nel caos l'azienda capitolina". (Com)