Difesa: Nato, ammiraglio Usa Burke assume comando Jfc di Napoli (2)

- L’ammiraglio Foggo ha assunto il comando del Jfc quasi tre anni fa e si è fatto promotore di varie importanti iniziative quali un rinnovato impegno con i paesi del fianco sud della Nato attraverso la creazione dell’hub di direzione strategica della Nato per il Sud. Il comando ha altresì focalizzato la propria attenzione sui Balcani occidentali, dove conduce quattro missioni di assistenza alla sicurezza, e sulla missione Nato in Iraq, una missione non bellica finalizzata all’addestramento delle forze irachene a scongiurare il ritorno dello Stato islamico e di altre organizzazioni terroristiche. Durante il suo comando, l’ammiraglio Foggo ha condotto l’esercitazione Trident Juncture 2018 - la più vasta esercitazione mai effettuata dalla Nato - alla quale hanno preso parte 50 mila uomini. Nel lasciare il JFC Naples, l’ammiraglio Foggo ha detto: “Il mio sincero ringraziamento va al personale tutto del Jfc Naples, alle loro famiglie e all’Italia, perfetto ospite che ha reso il mio periodo di comando in questo paese totalmente appagante. E’ stato uno dei più grandi onori che la vita mi abbia riservato. Abbiamo raggiunto parecchi obiettivi e la nostra missione continuerà a vederci uniti come una sola, grande famiglia, la famiglia della Nato. Insieme siamo veramente più forti. Vento in poppa”. (segue) (Com)