Difesa: Nato, ammiraglio Usa Burke assume comando Jfc di Napoli (3)

- L’ammiraglio Burke ha in precedenza ricoperto il ruolo di 40mo vice capo delle Operazioni navali e di primo consulente del segretario della Difesa e del capo delle Operazioni navali. Nell’accettare il comando, l’ammiraglio Burke ha detto: “Assumere il comando delle Forze navali Usa in Europa e Africa e del Comando interforze alleato di Napoli è per me un vero privilegio. Sono onorato di accettare il bastone del comando dall'ammiraglio Foggo e sono impaziente di continuare, con gli alleati Nato ed i partner, il comune sforzo di dissuasione e di intraprendere, se necessario, la difesa della nostra Alleanza in un ambiente di sicurezza sempre più complesso". Nel rispetto delle norme di mitigazione dell’epidemia di Covid-19 e dei vigenti decreti legge, ha assistito alla cerimonia un numero ridotto di ospiti che si sono attenuti alle regole di distanziamento sociale e di sanificazione delle mani, avvalendosi anche della tecnologia quale la videoconferenza. (Com)