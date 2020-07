Morricone: gli sarà dedicato Auditorium Roma e toponimo, ok a odg in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del consiglio comunale straordinario di Roma dedicato al compositore Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio scorso all'età di 92 anni, è stato approvato all'unanimità con 29 voti un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari del Campidoglio, che "impegna la sindaca e la giunta - si legge nel documento - a dedicare uno spazio culturale cittadino a Ennio Morricone, ad imperitura memoria della vita e delle opere di uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo". Due i punti indicati dall'ordine del giorno: "intitolare e contestualmente rinominare l'Auditorium Parco della musica al maestro Ennio Morricone, trasformando la denominazione in Auditorium Ennio Morricone" e "avviare l'iter amministrativo per l'intitolazione di un toponimo della città di Roma". Un lungo applauso ha accolto l'approvazione dell'atto. "Intendo ringraziare tutti i consiglieri per il voto", ha detto Raggi. (Rer)