Milano: 31enne in monopattino investita da furgone in via Braga, è in coma (2)

- La 31enne viaggiava su via Braga, provenendo da via Bruschetti, in direzione Melchiorre Gioia. Dalle prime ricostruzioni della Polizia Locale, che sta ancora effettuando i rilievi sul posto, pare che all'incrocio con via Edolo la donna non abbia rispettato la precedenza a destra, impattando così con la fiancata sinistra di un camioncino. Volata dal suo mezzo, è finita sotto al furgoncino, che l'ha travolta. Ricoverata all'ospedale di Niguarda, è in prognosi riservata. (Rem)