Libia: un anno fa il rapimento della deputata Sergewa a Bengasi

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha rinnovato oggi l’appello a svolgere “un'indagine internazionale approfondita” sulla scomparsa della parlamentare Siham Sergewa, rapita esattamente un anno fa, il 17 luglio del 2019, nella sua abitazione di Bengasi. “La Missione rimane fortemente preoccupata per la mancanza di notizie verificate sul destino o sul luogo in cui si trova la signora Sergewa. L’Unsmil sottolinea che le autorità competenti dell'est sono legalmente responsabili della sicurezza di tutte le persone sotto il loro controllo territoriale. Le autorità libiche sono tenute, ai sensi del diritto internazionale, a prevenire e indagare tali crimini e a consegnare gli autori alla giustizia. Questo caso è tra i tanti che sottolineano il clima di impunità per la violenza contro le donne in Libia (...) che hanno osato parlare o impegnarsi pubblicamente”, afferma il comunicato. (Com)