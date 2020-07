Sanità: Ghera (Fd'I), tutelare occupazione personale Rsa Rocca di Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desta preoccupazione "il futuro lavorativo del personale della Rsa di Rocca di Papa dopo la revoca dell'accreditamento al Servizio sanitario regionale in seguito ai contagi verificatisi durante l'epidemia di Covid19". Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Ricordando che durante l'emergenza sanitaria- aggiunge - tutte le forze politiche hanno pubblicamente lodato lo spirito di sacrificio e l'alto senso del dovere dimostrato da medici, infermieri e soccorritori, in attesa di conoscere gli sviluppi anche giudiziari del provvedimento e gli accertamenti in merito ad eventuali responsabilità, credo sia doveroso che alle tante frasi di encomio, facciano seguito concreti interventi della Regione Lazio a tutela dei posti di lavoro, qualora la revoca fosse confermata. A questo proposito presenterò un'interrogazione al presidente Zingaretti e all'assessore alla Sanità, per sapere quali iniziative intendano prendere per non far perdere il posto di lavoro ai dipendenti della Rsa San Raffaele di Rocca di Papa e per sapere inoltre, se adotteranno provvedimenti per reimpiegare utilmente il personale, ricollocandolo nell'ambito del Servizio sanitario regionale". (Com)