Ue: ministro Difesa tedesco, accordo su fondo ripresa “sarebbe bello, ma duro lavoro”

- Sarebbe “bello, ma sarà un duro lavoro” trovare un accordo sul fondo per la ripresa dalla crisi e sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue per il 2021-2027 al Consiglio europeo in corso a Bruxelles. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitun”, alcune posizioni sul fondo per europeo per la ripresa sono “ancora molto distanti, per esempio tra Italia e Paesi Bassi”. A ogni modo, Kramp-Karrenbauer ha chiesto un segno di “unità e risolutezza” al Consiglio europeo. In particolare, secondo il ministro della Difesa tedesco, “abbiamo bisogno di un segnale molto rapido di una stretta capacità di agire in Europa”. Per Kramp-Karrenbauer, “nessuno può prevedere se un compromesso verrà raggiunto entro domani”, 18 luglio, quando il Consiglio europeo giungerà a conclusione. (Geb)