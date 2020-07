Milano: Sala, ricandidatura? Perplessità personale e non politica, ma ci penso seriamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Rispetto alla crisi che Milano sta attraverso a causa della pandemia, il sindaco ha ammesso: "Sarà una prova anche per me, non c'è dubbio. Da un lato io non posso pretendere di essere l'uomo per tutte le stagioni, dall'altro lato ci devo mettere la mia esperienza accumulata, ma devo e deve Milano cambiare registro". "Quando cinque anni fa io mi sono candidato - ha ricordato - avevo visto una finestra di opportunità per Milano nell'ambito internazionale. Avevo pensato che Milano potesse attrarre turisti, studenti stranieri e investimenti. La mia idea era sviluppo e solidarietà coniugati. Ora bisogna cambiare registro". Per il futuro Sala ha detto di stare "cercando di mettere a punto un nuovo modello per la città, che da un lato assorba anche una nuova ed evidente tendenza verso la sostenibilità e l'ambiente e che intercetti investimenti e finanziamenti, anche europei". "Quindi Beppe Sala o no, io penso che nel prossimo ciclo di Milano debbano farla da padroni l'ambiente, la sostenibilità e un diverso modello di socialità. Ci credo veramente e profondamente. Certamente non nego la mia visione, ma la riadatto al momento", ha concluso il sindaco.(Rem)