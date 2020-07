Ue: Sassoli, pandemia da coronavirus impone nuove responsabilità e doveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da coronavirus impone all’Unione europea delle nuove responsabilità e dei doveri nell’interesse di tutti. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso al Consiglio europeo, il primo in presenza dall’inizio della crisi coronavirus, rivolgendosi ai capi di Stato e di governo dell’Ue. “Ciò che tutti desideriamo ottenere è chiaro. L' idea della crescita infinita si è esaurita per sempre. È arrivato il tempo di scegliere come e dove crescere nell'interesse dei cittadini e del pianeta. La pandemia ci consegna nuove responsabilità e doveri: la responsabilità di scegliere e il dovere di farlo nell'interesse di tutti e non di pochi”, ha detto Sassoli. “Se questo è il quadro le scelte su dove investire sono chiare: economia verde, salute, formazione, diritti digitali, diritti democratici e diritti sociali. Inclusione invece che esclusione”, ha aggiunto. “E devo dire che questa era la nostra visione quando il Parlamento europeo ha accordato la sua fiducia alla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen. Le nostre priorità erano già quelle giuste, e la crisi adesso non ha fatto altro che confermarci in questa convinzione”, ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo.(Beb)