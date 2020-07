Ue: Sassoli, posta in gioco è sopravvivenza stessa dell’Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posta in gioco nell’Unione è la stessa sopravvivenza dell’Unione ma il piano per la ripresa deve essere all’altezza delle nostre ambizioni. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso al Consiglio europeo rivolgendosi ai capi di Stato e di governo. “Dinanzi alla crisi attuale, abbiamo tutto da perdere o tutto da guadagnare. Come ha giustamente detto a più riprese la cancelliera tedesca (Angela) Merkel, la posta in gioco è la sopravvivenza dell'Unione e del suo mercato interno. Sono fiducioso che tutti insieme, con responsabilità, sapremo rispondere a questa immensa sfida”, ha affermato Sassoli secondo cui il piano di ripresa “deve essere all'altezza delle nostre ambizioni”. Per questo, ha aggiunto, “deve contribuire a trasformare l'economia e lottare contro le disparità che si stanno aggravando”. Per Sassoli, della crisi “dobbiamo aver paura perché gli effetti sociali e la perdita di posti di lavoro non risparmiano nessuno”.(Beb)