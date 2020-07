Ue: Sassoli, nostra priorità è che pacchetto di nuove risorse entri in vigore entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Parlamento europeo la priorità è che il pacchetto di nuove risorse del Piano per la ripresa possa entrate in vigore entro il 2023. ”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso al Consiglio europeo rivolgendosi ai capi di Stato e di governo. “Riteniamo che sia giunto il momento di eliminare tutti gli sconti nella contribuzione degli Stati membri, che sono iniqui e difficili da giustificare. Per il Parlamento queste sono priorità. Così come un meccanismo di governance che fissi in modo adeguato il principio del controllo democratico sull’allocazione delle risorse e l’approvazione dei piani nazionali di ripresa”, ha spiegato Sassoli. “A soldi presi in prestito insieme deve corrispondere una gestione rispettosa del metodo comunitario”, ha aggiunto.(Beb)