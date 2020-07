Sud Sudan: ambasciatore Usa a Giuba, possibile revoca embargo e sanzioni ma a precise condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono disposti a prendere in considerazione la revoca dell'embargo sulle armi e delle sanzioni mirate contro il Sud Sudan se verranno soddisfatte alcune condizioni. Lo ha dichiarato all’emittente “Bbc” l'ambasciatore uscente degli Stati Uniti a Giuba, Thomas Hushek. Tra le condizioni richieste c’è la "riduzione del livello di violenza e corruzione" nel Paese. “Quest'anno, quando abbiamo adottato una risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, abbiamo inserito un nuovo concetto che parla di stabilire i parametri di riferimento, stabilire la costruzione della pace che alla fine porterà alla revoca dell'embargo sulle armi. Quindi c'è un piano che verrà sviluppato su come rimuovere quel particolare stato di sanzioni”, ha detto il diplomatico. Nel maggio scorso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato per un anno l'embargo al Sud Sudan per fermare il flusso di armi ai gruppi armati. Gli Stati Uniti hanno anche imposto sanzioni contro alcuni alti funzionari del governo sud sudanese, tra cui l'ex primo vicepresidente Taban Deng Gai.(Res)