Infrastrutture: Ue approva finanziamento per collegamento Malpensa-Gallarate

Il progetto per la realizzazione del collegamento tra il terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate (nominato Mxp-NLine), promosso da Ferrovie Nord in partnership con Sea ha ricevuto un finanziamento di 63.402.000 euro, pari al 30 per cento dell'investimento complessivo di 211.340.000, nell'ambito del programma "Cef ‐ Connecting Europe Facility ‐ 2019 Cef Transport Map call" dell'Unione europea. Si tratta - spiega una nota di Ferrovie Nord e Sea - di un importante riconoscimento per un progetto unico in ambito europeo grazie a cinque cofinanziamenti ricevuti nel corso delle diverse fasi di implementazione. La direzione Trasporti della Comunità europea, alla luce degli ottimi risultati, ha selezionato lo stesso progetto come uno dei "flaghship projects" del bando 2019 Cef Transport Map call. La notizia del finanziamento è stata ufficializzata ieri a Bruxelles, durante il Cef Committee, che ha comunicato i progetti che hanno ottenuto l'approvazione da parte degli Stati membri per i finanziamenti dell'Unione europea. Il progetto di Ferrovie Nord e Sea consiste nei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa e la linea Rfi del Sempione, per una lunghezza di circa 4,6 chilometri di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione.