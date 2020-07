Infrastrutture: Ue approva finanziamento per collegamento Malpensa-Gallarate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate è di 7 minuti. L'opera rappresenta il completamento del progetto globale per "la nuova accessibilità Nord a Malpensa" includendo l'aera metropolitana di Milano. L'aeroporto diventerà così un nodo di interscambio con servizi ferroviari di breve e medio raggio, ad alta velocità e transfrontalieri. I lavori verranno avviati nel 2021, mentre l'opera verrà completata entro dicembre 2024. Sempre nell'ambito della Cef Transport Map call, Sea si è aggiudicata i finanziamenti per altri due progetti: collegamento Linate-Hub Segrate, di cui Sea è promotrice insieme a Rfi, Comune di Milano e Comune di Segrate; Pass4Core, progetto che include diversi interventi, tra cui il parcheggio sicuro a Malpensa. Il nuovo intervento verrà realizzato nell'area Cargo City con una nuova area di parcheggio di 45.000 metri quadrati e 154 stalli, con un contributo della Ue pari al 20 per cento dei costi di realizzazione, fino ad un importo di 2.141.000 euro. (com)