Ue: Sassoli, Piano di ripresa è passo decisivo in storia dell’integrazione europea

- Il Piano per la ripresa presentato dalla Commissione europea lo scorso 27 maggio è un “passo decisivo nella lunga storia dell'integrazione europea”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso al Consiglio europeo rivolgendosi ai capi di Stato e di governo. “La Commissione ha proposto, per la prima volta, di prendere in prestito fino a 750 miliardi di euro sui mercati finanziari nel quadro di un nuovo strumento di ripresa. È questo il dispositivo essenziale di cui dotare l'Europa in questa fase”, ha dichiarato Sassoli. “Il Parlamento sostiene questa impostazione, il suo importo e la ripartizione indicata tra sovvenzioni e prestiti”, ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo, secondo cui il Piano per la ripresa europea “non dovrà pesare sulle generazioni future”. “Non potremo lasciare in eredità disavanzo e indebitamento nazionale accresciuti, o politiche europee ridimensionate”, ha chiarito Sassoli secondo cui le nuove risorse “serviranno innanzitutto a ripagare i prestiti e poi a dotare l’Unione di entrate stabili e autosufficienti”.(Beb)