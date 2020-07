Imprese: Intesa Sanpaolo con Federturismo, Confindustria Alberghi e Federterme per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo, Federturismo, Confindustria Alberghi e Federterme hanno condiviso l’importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende rappresentate dalle rispettive associazioni che consenta loro di superare un periodo più lungo di difficoltà, di salvaguardare l’occupazione e di porre le basi per una ripresa sicuramente posticipata rispetto ad altri settori dell’economia. Stando al relativo comunicato stampa, Intesa Sanpaolo e le federazioni interessate dall’accordo hanno deciso di avviare sin da subito (attraverso la costituzione di tavoli di lavoro sia comuni sia dedicati alle singole specificità del comparto interessato) un percorso volto ad individuare tutte le azioni da intraprendere, in coerenza con le norme di legge, al fine di mettere in campo i migliori strumenti di accompagnamento delle imprese del settore per sostenerne l’immediato rilancio. In particolare, Intesa Sanpaolo potrà accompagnare le aziende associate, attraverso azioni e strumenti concreti al fine di fornire sostegno finanziario alle imprese mediante l’attivazione di finanziamenti tailor-made per la realizzazione, l’ampliamento e il miglioramento delle strutture turistiche, ivi compresa l’attivazione degli strumenti garantiti dalla Bei e dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei); nonché l’apertura di credito stagionale a breve termine per esigenze di liquidità e anticipo sulle prenotazioni dei soggiorni, rimborsabili anche attraverso gli incassi derivanti dall’operatività dei Pos. (segue) (Com)