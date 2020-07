Imprese: Intesa Sanpaolo con Federturismo, Confindustria Alberghi e Federterme per rilancio settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, verranno messe a disposizione degli associati le competenze che Intesa Sanpaolo ha maturato nel settore attraverso il proprio desk Turismo: un team di risorse dedicate in grado di assistere le imprese dalla valutazione dei progetti di investimento alla predisposizione del business plan. In aggiunta, completeranno l’offerta l’accesso per tutti gli associati al plafond per l’economia circolare della banca e alle soluzioni formative del Gruppo, la messa a disposizione delle più moderne tecnologie legate agli strumenti di incasso e pagamento e la disponibilità di servizi non finanziari, e-commerce e strumenti informatici per favorire lo smart working. Le imprese associate, prosegue la nota, potranno inoltre utilizzare la piattaforma Welfare Hub di Intesa Sanpaolo, dove sono disponibili prodotti e servizi di welfare aziendale da destinare ai propri dipendenti. Sarà poi messa a disposizione una nuova soluzione assicurativa della neonata società Intesa Sanpaolo Rbm Salute, a maggior tutela in caso di contrazione del virus, e per il settore termale l’accesso ad evoluti strumenti di ingegneria finanziaria gestiti dalla Banca europea per gli investimenti. (segue) (Com)