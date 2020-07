Imprese: Intesa Sanpaolo con Federturismo, Confindustria Alberghi e Federterme per rilancio settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, l’iniziativa è parte integrante delle misure straordinarie già avviate in questi mesi da Intesa Sanpaolo a sostegno dell’economia, delle imprese e delle famiglie italiane, anche grazie alle misure varate dal governo: 50 miliardi di euro di credito complessivo a favore del Paese per l’emergenza Covid-19. In questo quadro, le aziende rappresentate dalle rispettive federazioni potranno accedere alle seguenti misure straordinarie: sospensione straordinaria sino a 24 mesi dei finanziamenti a medio e lungo termine in essere, rivolta al solo settore turistico e alberghiero per la sola quota capitale o per l’intera rata, e richiedibile entro il 30 settembre 2020 in alternativa alla moratoria di Legge prevista dal decreto Cura Italia; nuovi finanziamenti per le imprese di tutto il territorio nazionale a sostegno della gestione del circolante, declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, nella formula del 18 mesi -1 giorno, con sei mesi di preammortamento; sostegno alla liquidità rivolto ai clienti Intesa Sanpaolo grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti; e una soluzione per gli investimenti e la liquidità attraverso finanziamenti a medio e lungo termine, di durata fino a 72 mesi e con un preammortamento che potrà arrivare sino a 36 mesi. (segue) (Com)