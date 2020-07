Imprese: Intesa Sanpaolo con Federturismo, Confindustria Alberghi e Federterme per rilancio settore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel nuovo scenario è diventato imprescindibile per le imprese turistiche avvalersi di una consulenza specialistica e di un’assistenza specifica da parte di un istituto bancario che possa tutelarle, sostenerle ed indirizzarle nelle scelte per facilitarne la riapertura: ad iniziare da soluzioni creditizie dedicate attraverso linee di credito aggiuntive”, ha commentato la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, sottolineando di essere soddisfatta per la sottoscrizione dell’accordo “con una banca accreditata come Intesa Sanpaolo che ha da sempre dimostrato di riconoscere nel turismo una leva di crescita strategica per il paese”. La direttrice generale di Confindustria Alberghi, Barbara Maria Casillo, ha ribadito che “in questi mesi non facili abbiamo lavorato con Intesa Sanpaolo per offrire all’industria alberghiera un primo set di risposte alle molte e diverse esigenze che l’emergenza ha determinato”. Questo accordo, ha aggiunto, è un “primo importante passo in avanti, ma soprattutto apre la strada per un dialogo sempre più attento e proficuo tra il mondo alberghiero e la banca, fondamentale per gestire al meglio un periodo così complesso come quello che stiamo vivendo”. (segue) (Com)