Imprese: Intesa Sanpaolo con Federturismo, Confindustria Alberghi e Federterme per rilancio settore (5)

- Questo accordo, ha continuato Massimo Caputi, presidente di Federterme è stato “fortemente voluto dal sistema Turismo di Confindustria per affiancare alle nostre imprese la prima banca italiana che è particolarmente attenta al settore”. Il sostegno, ha spiegato, sarà utilizzato dai nostri associati del mondo termale per attuare una evoluzione di prodotto da termalismo tradizionale a benessere del futuro. “Con l’accordo di oggi Intesa Sanpaolo intende accompagnare le imprese del settore del turismo, termale e alberghiero nel proprio percorso di rilancio e crescita, mettendo a loro disposizione le migliori soluzioni, anche finanziarie, presenti sul mercato a livello europeo”, ha commentato Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo. Come istituto, ha concluso, crediamo fortemente nel sostegno alle aziende del nostro paese, siano esse micro o medio-grandi imprese. “Attraverso lo sviluppo della sinergia banca-azienda, la ripresa economica sarà più robusta e veloce”, ha detto. (Com)