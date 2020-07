Centrodestra: Giro (FI), Salvini come Berlusconi, bersaglio e fango mediatico giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, "ancora una volta, e chissà perché, alla vigilia delle elezioni regionali e in piena estate per riempire i giornali e i siti online, il leader del centrodestra nazionale Matteo Salvini viene bersagliato dal fango mediatico giudiziario. Accadeva con Berlusconi negli anni passati, accade oggi con Salvini", dichiara in una nota. "Berlusconi nonostante questo è andato a Palazzo Chigi scelto da milioni di italiani e nonostante questo Salvini andrà a Palazzo Chigi scelto da milioni di italiani. Sicuro! Orgoglioso di avere la doppia tessera (unico parlamentare) Forza Italia-Lega", conclude. Il riferimento è all'inchiesta sulla presunta compravendita a prezzo "gonfiato" del capannone nel Milanese da parte della fondazione "Lombardia Film Commission" per il quale risultano indagati per turbata libertà degli incanti e peculato anche i commercialisti vicini alla Lega Michele Scillieri, Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba. (Rin)