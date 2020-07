Turchia: ministro della Difesa Akar, l'Armenia pagherà per quel che ha fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia pagherà per quel che ha fatto. Lo ha affermato il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, riferendosi agli scontri tra Armenia e Azerbaigian lungo il confine. "Il dolore dei turchi di Azerbaigian è il nostro dolore. Siamo al fianco del valente popolo dell'Azerbaigian in ogni battaglia che deve affrontare", ha affermato il ministro. Akar ha dichiarato che Azerbaigian e Turchia sono "due paesi, una nazione" e condividono lingua, religione, storia, gioia, tristezza e orgoglio. La Turchia e l'esercito turco faranno "qualsiasi cosa sia necessaria, oggi e domani così come abbiamo fatto nel passato". Le dichiarazioni del ministro della Difesa giungono dopo gli scontri a fuoco avvenuti il 12 luglio lungo la linea di contatto fra Azerbaigian e Armenia, nella regione di Tovuz, e proseguiti nei giorni successivi. Negli scontri a fuoco, secondo il governo di Baku, sarebbero rimasti uccisi tre militari azerbaigiani. Tra le forze armene sarebbero invece rimasti leggermente feriti due agenti di polizia di stanza sul confine. Per l’Azerbaigian sarebbero state le forze armene ad aprire il fuoco. (Tua)