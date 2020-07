Serbia: nuovo governo, proseguono consultazioni fra presidente Vucic e forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi delle consultazioni fra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il leader della forza politica Spas (Salvezza), Aleksandar Sapic, in vista della formazione del nuovo governo nel paese. Sapic, già presidente del municipio di Nuova Belgrado (il quartiere più popoloso della capitale serba), è riuscito nelle ultime elezioni parlamentari a superare la soglia di sbarramento e guadagnare 11 seggi. La Commissione elettorale centrale ha assegnato, in base ai risultati elettorali, 188 seggi al Partito progressista serbo (Sns) di cui Vucic è il leader. Il Partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic ottiene 32 seggi, mentre Spas ne ottiene 11. Oltre a queste forze politiche entrano in parlamento i partiti rappresentativi delle minoranze etniche. (segue) (Seb)