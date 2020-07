Serbia: nuovo governo, proseguono consultazioni fra presidente Vucic e forze politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza degli ungheresi di Vojvodina (Svm) di Istvan Pastor ha ottenuto 9 seggi, mentre il Partito della Giustizia e riconciliazione (Spp) di Muamer Zukorlic e il Partito democratico dei macedoni (Dpm) hanno ottenuto 4 seggi. Le liste Alternativa democratica albanese – Valle unita e Sda Sangiaccato di Sulejman Ugljanin hanno infine ottenuto 3 seggi ciascuno. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha reso noto che al termine del giro di consultazioni proporrà "a chi ha intenzione" di affidare il mandato per la costituzione del nuovo esecutivo. Le liste presentate il 21 giugno erano in tutto 21, mentre non si è presentata la forza che all'opposizione raccoglie in sé i partiti tradizionalmente più "importanti", l'Alleanza per la Serbia (Szs). Il movimento è stato fondato il 2 settembre 2018 e si presenta con una linea politica "trasversale" avendo al proprio interno il Partito democratico (Ds) di centro-sinistra, il movimento Dveri di centro-destra, il Partito popolare (Ns) e il Partito libertà e giustizia di centro. (segue) (Seb)