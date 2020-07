Ue: Sassoli, Piano di ripresa va di pari passo con bilancio pluriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile dissociare il Piano della ripresa dell’Unione europea dal Quadro finanziario pluriennale dell’Ue. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso al Consiglio europeo rivolgendosi ai capi di Stato e di governo. “Non è realistico. Serve un bilanciamento ponderato fra uno strumento che è straordinario e temporaneo e un altro che è permanente e ordinario. Occorre sincronizzare meglio i due strumenti nella durata e nell’efficacia”, ha spiegato Sassoli sottolineando come si tratti di un condizione fondamentale per il Parlamento. “Abbiamo capito dalla crisi che possiamo uscirne solo con la solidarietà. E quella che stiamo mettendo in campo è la forma più visibile di un’Europa unita. Solidarietà esige responsabilità e coerenza. Siamo cresciuti insieme attorno a valori comuni”, ha aggiunto.(Beb)