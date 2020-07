Ue: Sassoli, avanti con processo di riforma governance economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di riforma della governance economica dell’Unione europea deve andare avanti. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso al Consiglio europeo rivolgendosi ai capi di Stato e di governo. “Sarebbe un grave errore compiere un passo indietro rispetto a tutte le riforme della governance economica attuate in Europa dopo l'ultima crisi finanziaria”, ha affermato Sassoli. “Dobbiamo dirci le cose con chiarezza. Il Parlamento è deluso dalla proposta di Quadro finanziario pluriennale presentata a questo tavolo. Abbiamo da tempo richiesto che esso garantisca un adeguato livello di finanziamento delle politiche di convergenza e al tempo stesso metta in campo i fondi necessari per quelle priorità che tutti salutano come decisive: green deal, digitalizzazione e resilienza”, ha aggiunto. Secondo Sassoli, una sana programmazione di medio periodo, per i prossimi sette anni, deve “essere credibile e compatibile”. “Se fissiamo tetti di spesa troppo modesti chi ci prenderà sul serio?”, ha domandato Sassoli.(Beb)