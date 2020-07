Ue: premier ungherese Orban, elaborate proposte comuni V4 in vista del Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi del gruppo di Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia) sono riusciti a elaborare alcune proposte comuni per il Consiglio europeo. "Oggi le finalizzeremo e saranno oggetto di trattativa durante il vertice Ue", come ha detto Orban stamattina prima dell'inizio del vertice. "La situazione non è facile, ma le nostre possibilità stanno migliorando", ha proseguito. Nel frattempo, sempre prima dell'inizio del vertice, si è svolto un incontro di coordinamento tra i primi ministri del V4. (Beb)