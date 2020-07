Tlc: Valle d’Aosta diventa smart land con rete pubblica Ftth di Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ayas, Arnad, Bard, Champdepraz, Donnas, Issogne, Rhemes-Notre-Dame e Verrès sono i primi comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta a disporre della rete pubblica interamente in fibra ottica, realizzata da Open Fiber nell'ambito del progetto #Bul di Infratel, nato per colmare il divario digitale delle aree bianche del paese. Stando al relativo comunicato stampa, la rete è di proprietà pubblica e Open Fiber ne curerà la gestione per i prossimi 20 anni. L’azienda, prosegue la nota, sta realizzando in 69 comuni della Regione un'infrastruttura in modalità Ftth (Fiber to the home) capace di sostenere una velocità di connessione fino a un gigabit al secondo, assicurando prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (Adsl) o fibra/rame (Fttc). Nello specifico, sono 36 i comuni in cui i lavori sono in corso, 8 con commercializzazione dei servizi attiva (e con clienti che già beneficiano della rete), ai quali se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane, a partire da Montjovet, Hone, Issime ed Emarèse. Ci sono poi 13 progetti Fwa (Fixed wireless access) già realizzati in alcune aree più remote della Regione, che, come previsto dal bando, potranno disporre di una tecnologia che abilita almeno 30 megabit per secondo. (segue) (Com)