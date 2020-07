Tlc: Valle d’Aosta diventa smart land con rete pubblica Ftth di Open Fiber (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, l’opera è finanziata con 10,6 milioni di euro di fondi Fsc e 5,8 milioni di fondi Feasr della Regione, oltre al contributo finanziario e operativo che spetta a Open Fiber in quanto concessionaria del bando Infratel. Saranno oltre 70 mila le unità immobiliari servite dalla nuova infrastruttura. "Siamo convinti che questa infrastruttura sarà un sostegno fondamentale per le imprese locali, oltre che per cittadini e studenti: la serrata che ci siamo lasciati alle spalle ha evidenziato ancora una volta l’inefficienza e l’affidabilità delle reti Ftth, che consentono di lavorare in smart working con relativo upload e download di grandi quantità di dati, o di beneficiare dei servizi legati alla didattica a distanza”, ha commentato Paolo Visconti, responsabile Network and Operations dell’area Nord Ovest di Open Fiber. “Stiamo lavorando per trasformare questo territorio in una moderna smart land, abilitando servizi come l’internet of things, l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in hd, l’accesso ai servizi avanzati della pubblica amministrazione e tante altre applicazioni smart city”, ha aggiunto Marco Papandrea, field manager per la Valle D'Aosta di Open Fiber. (Com)