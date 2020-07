Ue: Sassoli, bilancio europeo sarà approvato ma a patto di soddisfare priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo approverà il Quadro finanziario pluriennale solo a patto che le priorità indicate verranno soddisfatte. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso al Consiglio europeo rivolgendosi ai capi di Stato e di governo. “Come avete capito bene il Parlamento darà il suo consenso al Quadro finanziario pluriennale solo al soddisfacimento delle priorità che oggi ho richiamato. Lo dico con tutto il rispetto dovuto al vostro ruolo, ma anche con la fermezza che deriva dal mandato che ho ricevuto dal Parlamento a grandissima maggioranza con la risoluzione votata nel maggio scorso”, ha affermato Sassoli sottolineando inoltre la questione delle diseguaglianze ancora troppo marcata in Europa. “Negli anni passati ci hanno detto che quello che andava bene ai ricchi sarebbe andato bene anche ai poveri. Lo sappiamo tutti che non è andata così. Da troppi decenni chi nasce povero, resta povero”, ha affermato il presidente del Parlamento europeo.(Beb)