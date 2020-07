Etiopia: arrestate 5 mila persone nelle proteste oromo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Etiopia ha arrestato circa 5 mila persone ritenute coinvolte nelle proteste che sono scoppiate le scorse settimane nella regione di Oromia ed in altre parti del paese, nelle quali sono morte 239 persone. Secondo l'ufficio stampa del premier Abiy Ahmed, tra i fermati si contano anche diversi funzionari governativi, sospettati di aver fatto uso di violenza sui manifestanti, e l'attivista Jawar Mohammed. Durante le proteste, scoppiate dopo l'uccisione del cantante ed attivista Hachalu Hundessa, sono stati incendiati oltre 40 hotel e 200 locali commerciali. In base alle informazioni riferite dal commissario di polizia regionale Mustafa Kedir, delle 239 vittime cadute nelle proteste 215 sono civili e sono state registrate in Oromia. (segue) (Res)